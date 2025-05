Audi rauscht frontal in VW: Ein Toter, fünf Schwerverletzte

Niederaula - Horror-Crash! Eine massive Frontal-Kollision auf der B454 bei Niederaula ( Osthessen ) hat am Dienstagabend ein Menschenleben gefordert. Fünf weitere Personen wurden schwer verletzt.

Auf einer Bundesstraße in Osthessen kam es am Dienstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. (Symbolfoto) © Montage: Daniel Karmann/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Polizei berichtet, war ein Audi A4, besetzt mit fünf jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, gegen 18.50 Uhr in Richtung Kirchheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden VW Lupo zusammen, der von einem 56-jährigen Mann gesteuert wurde.

Der Fahrer des VW Lupo wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Auch die Insassen des Audi wurden schwer verletzt, vier von ihnen mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden.

Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu transportieren. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme rund vier Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf mindestens 6000 Euro geschätzt.