Audifahrer rast über die volle A5: Dreiste Diebe schütteln Polizei ab!

Die Polizei fahndet nach drei Handy-Dieben, die am Montag nach der Tat in Bad Nauheim in ihrem Audi über die A5 einem Polizeiwagen entkommen konnten.

Von Marc Thomé

Bad Nauheim - Nachdem drei Trickdiebe in einem Audi A6 bei einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd über die Autobahn der Polizei entkommen konnten, läuft die Fahndung auf Hochtouren. Trotz des Einsatzes mehrerer Funkwagen blieb die Fahndung nach dem Audi A6 bislang erfolglos. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz Ein Sprecher der Polizei berichtete am heutigen Dienstag von dem Vorfall, der sich am Montagnachmittag ereignet hatte. Gegen 15.30 Uhr hatten die drei Männer demnach einen Elektrofachmarkt in der Georg-Scheller-Straße in Bad Nauheim betreten. Sie brachten unbemerkt ein gefaktes iPhone mit, das sie dann im Markt gegen ein ausgestelltes Originalgerät austauschten. Polizeimeldungen Betrunkener Busfahrer aus Verkehr gezogen: Es hätte schlimm ausgehen können Allerdings hatte ein Mitarbeiter den Trickdiebstahl bemerkt und folgte den Tätern zum Parkplatz des Elektrofachmarkts, wo er sie auch ansprach. Das Trio ging aber nicht darauf ein. Die Männer stiegen stattdessen in den geparkten dunkelgrauen A6 mit polnischer Zulassung und fuhren davon. Beim hektischen Rangieren stieß der Audi dabei gegen die Gebäudefassade. Die Polizei wurde verständigt, die sofort die Fahndung nach den Tätern einleitete. Mehrere Funkwagen und ein Polizeihubschrauber an der Fahndung beteiligt Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa Wie der Polizeisprecher weiter berichtet, entdeckte eine Zivilstreife den Wagen kurz darauf im nahe gelegenen Ockstadt und folgte ihm bis zur Auffahrt zur A5 in Richtung Frankfurt. Als der Fahrer des Audis die Verfolger entdeckt hatte, beschleunigte er stark, touchierte dadurch kurz die Leitplanke und raste trotz des dichten Verkehrs mit mehr als 200 km/h über die Autobahn. Die Beamten in dem zivilen Polizeiwagen versuchten zunächst noch, am Audi dranzubleiben. Um aber nicht unbeteiligte andere Verkehrsteilnehmer und letztlich auch sich selbst zu gefährden, brachen die Polizisten schließlich die Verfolgung ab. Polizeimeldungen Bei zufälliger Kontrolle: Polizei schnappt Mann mit fünf offenen Haftbefehlen! An der Fahndung nach dem Fluchtwagen beteiligten sich neben weiteren Funkwagen auch ein Polizeihubschrauber, dennoch fehlt von dem Auto und seinen Insassen bislang jede Spur. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts des Trickdiebstahls, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

