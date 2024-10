Angriff von Aue-Chaot auf Hansa-Mitarbeiter im Fanradio zu hören

Aue - Das Erzgebirgsstadion, so schön es gelegen ist, hat architektonisch einen Nachteil, der dem Verein mal wieder auf die Füße gefallen ist.

Sehenswerte Choreo mit Beigeschmack. Wegen der Pyrotechnik wird es wohl wieder zu einer fünfstelligen Strafe kommen. © picture point/Sven Sonntag

Als Hansa Rostock in der Nachspielzeit auf 2:1 stellte, kletterte ein Fan der Veilchen von der letzten Sitzreihe, stürmte die Stufen hoch in den Pressebereich, der nicht wie in anderen Stadien extra abgegrenzt ist und attackierte einen Mitarbeiter des Fanradios der Gäste.

Die Mitarbeiter des Media-Teams saßen zu dritt nebeneinander und hatten das letztliche Siegtor ihres Vereins bejubelt. Zu viel für den Auer Anhänger. Gleich mehrfach ging der Chaot auf den Mitarbeiter los, der ganz rechts von der Gruppe und damit am nächsten zur Treppe saß.

Auch die herbeigeeilte Security hatte ihre Mühe den Fan zu entfernen, der dann nach Spielende nochmal verbal auf die Hansa-Mitarbeiter einwirkte, als die sich auf den Weg in die Mixed-Zone begaben.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in Aue derartige Vorkommnisse gab. Im August 2022 traf es den damaligen stellvertretenden Pressesprecher der SG Dynamo Dresden, Marcel Devantier.

Mittlerweile gibt es zwar Security, die den oberen Bereich rund um die Presseplätze im Auge behält, doch die sind zahlenmäßig weit unterlegen, wie auch diesmal, wo zwei Mitarbeiter den kompletten Bereich absicherten.