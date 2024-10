Last-Minute-Niederlage für Aue im Ostderby gegen Rostock

Aue - Gut angefangen, stark nachgelassen! Der FC Erzgebirge Aue unterliegt am heutigen Samstagnachmittag nach früher Führung dem FC Hansa Rostock in der Nachspielzeit und in Unterzahl mit 1:2 (1:1).

Die Auer Fans begrüßten ihre Mannschaft mit einer besonderen Choreo. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Aue gegen Rostock ist für viele im Erzgebirge ein besonderes Duell aufgrund der Entstehungsgeschichte des FC Hansa, dessen Ursprünge ins benachbarte Lauter, genauer gesagt auf Empor Lauter, zurückgehen.

Um das zu untermalen, gab's vor Anpfiff eine aufwendige Choreographie unter dem Titel: "Mia stinne stolz zu unrer Truppe. Heit gibt's Lautrer Fischkoppsuppe." Damit ging's rein ins Ostduell.

Bei Aue gab es die von Coach Pavel Dotchev angekündigte Rotation. Tim Hoffmann, Pascal Fallmann, Kilian Jakob und Mika Clausen rückten für Steffen Nkansah, Maxim Burghardt, Linus Rosenlöcher sowie Omar Sijaric neu in die Startelf. Damit bestätigte sich zumindest eine Aussage Dotchevs von der Spieltagspressekonferenz.

Die andere, dass Rostock nicht hoch pressen würde, ging fehl, denn genau das tat die Kogge. Rostock lief hoch an und störte so den Spielaufbau. Dafür aber ließen die Gäste extrem viel Platz zwischen ihrer Abwehrkette und dem Mittelfeld, was Aue zu selten ausnutzte, um schnell in die Spitze zu spielen.

Im Gegenteil war es Hansa, was immer wieder schnell nach vorne durchbrechen wollte. Ein solcher Versuch wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Glück für Aue, denn Sigurd Haugen stand eher auf gleicher Linie und wäre frei durch gewesen.