Auf Bali verhaftet: Deutscher bedroht Frau mit Messer und greift Polizisten an

Ein deutscher Tourist wurde nach mehreren Delikten auf der Urlaubsinsel Bali verhaftet. (Symbolfoto) © Carola Frentzen/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wird dem 37-Jährigen vorgeworfen, vor einigen Tagen in einer Villa in der Ferienregion Kuta randaliert zu haben, dabei habe er eine Hausangestellte mit einem Messer bedroht.

Er soll außerdem eine Motorradfahrerin geschlagen und Polizisten bei seiner Festnahme mit Steinen beworfen haben.

Wegen der Scheidung seiner Eltern und dem Tod seines Vaters sei der Mann depressiv geworden. Die Depressionen hätten sein Verhalten beeinflusst, erklärte der Polizeichef von Kuta. "Wir planen ein psychologisches Gutachten und weitere Ermittlungen."

In den vergangenen sieben Monaten habe der Mann laut eigener Aussage auf Bali versucht nach den bewegenden Ereignissen Trost zu finden.