Auf der Fahrt von Chemnitz ins Erzgebirge: 17-Jähriger im Bus bedroht und beleidigt

Chemnitz/Marienberg - Auf der Fahrt von Chemnitz nach Olbernhau ( Erzgebirge ) ist am Samstagabend ein Jugendlicher beleidigt und bedroht worden.

In einem Bus, der auf dem Weg nach Olbernhau war, kam es am Samstag zu einem Angriff auf einen Jugendlichen (17). (Symbolbild) © 123RF/ djedzura

Ein 17-Jähriger wurde auf Höhe einer Haltestelle in der Moritzstraße in Chemnitz aus einer Gruppe von drei Personen heraus zunächst von einem Jugendlichen in einem Bus beleidigt. Er soll ihm den Mittelfinger gezeigt haben.

"Im Folgenden forderte ein Mann des Trios den Geschädigten auf, die Nutzung seines Laptops zu unterlassen. Als der 17-Jährige nicht auf die Forderung reagierte, beleidigte und bedrohte ihn dieser Mann", teilte die Polizei weiter mit.

Der Dritte aus der Gruppe schlug dann den Laptop zu und bespuckte den 17-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Bus bereits in Gornau.

Der 17-Jährige meldete das Ganze beim Busfahrer und alarmierte die Polizei.