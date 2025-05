Brisanter Verdacht nach Waldbrand-Serie in NRW: Haben Feuerwehrleute die Brände gelegt?

Viersen - Mehr als 20 Waldbrände hat die Polizei in Nettetal (Kreis Viersen) in den letzten Wochen registriert. Nun wurden vier Verdächtige festgenommen - darunter zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Feuerwehr in Nettetal wird seit Wochen durch eine Waldbrand-Serie in Atem gehalten. Nun kommt heraus: Möglicherweise waren ihre Kameraden die Feuerteufel. (Symbolfoto) © Berthold Stamm/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen, sollen die beiden Feuerwehrleute am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser solle demnach über eine mögliche Verwahrung in U-Haft wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung entscheiden.

Zu den möglichen Motiven der Verdächtigen machen die Behörden indes noch keine Angaben.

In einem Wald in Nettetal in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze hatte es in den sechs Wochen seit Anfang April immer wieder gebrannt.

Die Polizei war den Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren auf die Spur gekommen. Am frühen Mittwochmorgen wurden ihre Wohnungen durchsucht und die Verdächtigen festgenommen.