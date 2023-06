Aufruhr im Knasthotel! Polizisten müssen sich gegen Randalierer-Mob behaupten

Kaiserslautern - Aufruhr in einem Gefängnishotel in Kaiserslautern! Für die Polizei gab es dort am Donnerstagabend nicht nur alle Hände voll zu tun, die Wachtmeister mussten sich zudem auch gegen jede Menge Gegenwehr behaupten.

Bereits vor rund 15 Jahren öffnete das Gefängnishotel Alcatraz in Kaiserslautern seine Pforten für Übernachtungsgäste. © Ronald Wittek dpa/lrs

Was war geschehen? Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in der Westpfalz berichtete, hatte sich der Besitzer des Knasthotels Alcatraz bereits am gestrigen Donnerstagmittag Hilfe suchend an die Ordnungshüter gewandt.

Denn bereits in der vorangegangenen Nacht hatte sich eine sage und schreibe 40-köpfige Personengruppe äußerst unrühmlich verhalten. Mehrfache Ruhestörung und sogar Sachbeschädigung nötigten den Hotelbesitzer schließlich dazu, das vorhandene Mietverhältnis aufzulösen, was den Randalierern sichtlich missfiel.

Als die Polizei am vor mittlerweile rund 15 Jahren eröffneten Gefängnishotel, das die Räumlichkeiten der einstigen JVA Kaiserslautern nutzt, eintraf, hielten es einige der Beteiligten für angebracht, auf den Streifenwagen zu klettern und sich respektlos gegenüber den Beamten zu verhalten.

Da bereits abzusehen war, dass dieser Einsatz nicht harmonisch verlaufen würde, wurde weitere Verstärkung erbeten, in der Folge wurden zudem Platzverweise gegen die renitenten Hotel-Rüpel erteilt. Doch auch das alles half nichts, weshalb die Ruhestörer mit einfacher körperlicher Gewalt des Feldes verwiesen werden mussten.

Auch hiermit zeigten sie sich nur bedingt einverstanden.