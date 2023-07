Aus JVA in Halle geflohener 39-Jähriger tot aufgefunden

Der aus einem Gefängnis in Halle geflohene 39-Jährige wurde am Mittwoch tot aufgefunden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion am Donnerstag gemeinsam mitteilten, wurde der Mann am Mittwoch leblos in einer Wohnung An der Magistrale liegend aufgefunden.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht. Dennoch sei ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet worden. Zudem werde die Obduktion der Leiche beantragt.

"Mit deren Ergebnis dürfte nicht vor Ende nächster Woche zu rechnen sein", hieß es.

Der Deutsche war am Montag aus dem offenen Vollzug der JVA in der Wilhelm-Busch-Straße verschwunden.