Aus kuriosem Grund: Betrunkener löst Feueralarm aus, ganzes Hotel evakuiert
Von Charlotte Haft
Amberg - In der Nacht zum Mittwoch ertönte gegen 1.50 Uhr plötzlich der Feueralarm in einem Amberger Hotel. Ein 32-Jähriger löste den Alarm und damit einen Großeinsatz der Polizei aus.
Aus Sicherheitsgründen mussten mehr als 120 Personen das Hotel verlassen.
Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei überprüften das Gebäude, konnten jedoch keinen Brand oder anderen Notfall feststellen.
Der Mann gab laut Polizei an, die Melder ausgelöst zu haben, weil seine Zimmerkarte nicht funktioniert und er Hilfe benötigt habe.
Ein Atemalkoholtest ergab demnach mehr als 1,6 Promille.
Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen eingeleitet.
Neben der Strafe muss der Verursacher wohl auch tief in die Tasche greifen: Der Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie mögliche Forderungen des Hotels können schnell mehrere tausend bis mehrere zehntausend Euro kosten.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa (Symbolfoto)