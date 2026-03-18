Aus kuriosem Grund: Betrunkener löst Feueralarm aus, ganzes Hotel evakuiert

Amberg - In der Nacht zum Mittwoch ertönte gegen 1.50 Uhr plötzlich der Feueralarm in einem Amberger Hotel. Ein 32-Jähriger löste den Alarm und damit einen Großeinsatz der Polizei aus.

Für die Feuerwehr gab es im Amberger Hotel wenig zu tun. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Aus Sicherheitsgründen mussten mehr als 120 Personen das Hotel verlassen.

Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei überprüften das Gebäude, konnten jedoch keinen Brand oder anderen Notfall feststellen.

Der Mann gab laut Polizei an, die Melder ausgelöst zu haben, weil seine Zimmerkarte nicht funktioniert und er Hilfe benötigt habe.

Ein Atemalkoholtest ergab demnach mehr als 1,6 Promille.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen eingeleitet.