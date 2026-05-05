Bluttat in Köln: Kinder finden ihren Vater (†93) leblos im Haus
Von Marco Rauch
Köln - Ein 93-jähriger Mann ist im Kölner Stadtteil Neubrück mutmaßlich getötet und beraubt worden.
Die 60-jährige Tochter und der 65-jährige Sohn fanden den Mann am Sonntagnachmittag leblos in seinem Einfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte.
Eine Obduktion bestätigte inzwischen, dass der Mann infolge massiver Gewalteinwirkung gestorben ist.
Nach der bisherigen Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass sich ein oder mehrere Täter zwischen Freitag und Sonntag Zutritt zu dem Haus verschafften.
Dort griffen sie den Rentner an, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.
Die Polizei hat zur Aufklärung der Tat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittler suchen nach Zeugen.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa