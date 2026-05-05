Ladendiebe schleifen Zeugen auf Motorhaube zehn Meter mit

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Ein Zeuge wollte die Diebe in Höchberg aufhalten, sie erfassten den Mann mit ihrem Auto und schleiften ihn mit. Jetzt konnten drei Männer verhaftet werden.

Von Charlotte Haft

Höchberg - Bei ihrer Flucht nach einem Ladendiebstahl in Unterfranken sollen drei Verdächtige einen Zeugen mehrere Meter auf der Motorhaube ihres Wagens mitgeschleift haben. Danach flüchteten sie, wie die Polizei mitteilte.

Nach zehn Metern war der Mann (37) vom Fluchtauto gefallen, wobei er sich zum Glück nur leichte Verletzungen zuzog. (Symbolfoto)
Nach zehn Metern war der Mann (37) vom Fluchtauto gefallen, wobei er sich zum Glück nur leichte Verletzungen zuzog. (Symbolfoto)  © Jens Kalaene/dpa

Die drei Tatverdächtigen verließen einen Supermarkt in Höchberg (Landkreis Würzburg) demnach mit einem vollgepackten Einkaufswagen im Wert von rund 500 Euro. Ohne zu bezahlen, gingen sie den Angaben zufolge zu ihrem Auto. 

Ein 37-jähriger Mann habe den Vorfall bemerkt. Als die Verdächtigen wegfahren wollten, versuchte er laut den Angaben der Polizei, das Fahrzeug zu stoppen.

Doch der Fahrer des Wagens beschleunigte demnach unvermittelt und erfasste den 37-Jährigen. Der wurde den Angaben zufolge für rund zehn Meter auf der Motorhaube mitgeschleift und fiel dann vom Auto.

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Polizeimeldungen Schreiben im Briefkasten: Bombendrohung am Amtsgericht Mühlhausen

Dabei sei der Mann zum Glück nur leicht verletzt worden. Die drei Tatverdächtigen seien zunächst entkommen.

Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Nach einer umfangreichen Fahndung nahm die Polizei die Männer zwei Tage nach dem Vorfall an der Autobahnrastanlage Nürnberg/Feucht fest.

Die drei Männer im Alter von 22, 24 und 28 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls, des schweren Bandendiebstahls und der vorsätzlichen Körperverletzung.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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