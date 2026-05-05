Ladendiebe schleifen Zeugen auf Motorhaube zehn Meter mit

Höchberg - Bei ihrer Flucht nach einem Ladendiebstahl in Unterfranken sollen drei Verdächtige einen Zeugen mehrere Meter auf der Motorhaube ihres Wagens mitgeschleift haben. Danach flüchteten sie, wie die Polizei mitteilte.

Nach zehn Metern war der Mann (37) vom Fluchtauto gefallen, wobei er sich zum Glück nur leichte Verletzungen zuzog. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die drei Tatverdächtigen verließen einen Supermarkt in Höchberg (Landkreis Würzburg) demnach mit einem vollgepackten Einkaufswagen im Wert von rund 500 Euro. Ohne zu bezahlen, gingen sie den Angaben zufolge zu ihrem Auto.

Ein 37-jähriger Mann habe den Vorfall bemerkt. Als die Verdächtigen wegfahren wollten, versuchte er laut den Angaben der Polizei, das Fahrzeug zu stoppen.

Doch der Fahrer des Wagens beschleunigte demnach unvermittelt und erfasste den 37-Jährigen. Der wurde den Angaben zufolge für rund zehn Meter auf der Motorhaube mitgeschleift und fiel dann vom Auto.

Dabei sei der Mann zum Glück nur leicht verletzt worden. Die drei Tatverdächtigen seien zunächst entkommen.