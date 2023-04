Aus Liebeskummer: Mann schmeißt brennenden Molotowcocktail aus dem Fenster

Euskirchen - In Euskirchen hat ein Passant einen Mann (27) beobachtet, der gefährliche Gegenstände - unter anderem auch einen Molotowcocktail - aus dem Fenster seiner Wohnung geworfen hatte!

Die Polizei übergab den psychisch labilen 27-Jährigen in die Hände von Rettungssanitätern. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte der Zeuge die Beamten in der Nacht zu Samstag alarmiert, nachdem er in der Dechant-Vogt-Straße auf den Unruhestifter aufmerksam geworden war.

Demnach hatte der Mann aus dem geöffneten Fenster in der ersten Etage des Hauses nicht nur eine Hantelstange nebst Gewichten auf die Straße geworfen, sondern auch einen brennenden Molotowcocktail!

Umgehend rückten die Ordnungshüter daraufhin zum Ort des Geschehens aus und trafen den 27-Jährigen in seiner Wohnung an. Der Mann habe die Tat schließlich eingeräumt und der Polizei auch den Grund für sein Verhalten genannt: So sei Liebeskummer Schuld gewesen, wie es hieß.

"Da der Beschuldigte in einem psychisch labilen Zustand war, wurde er mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt", berichtete der Sprecher vom weiteren Verlauf des Einsatzes.