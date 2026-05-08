Aus Wut? Mann greift getrennt lebende Ehefrau an

Traunreut - Ein 47-Jähriger soll seine getrennt lebende Ehefrau im Landkreis Traunstein angegriffen und erheblich verletzt haben.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Mann (47) und konnte ihn festnehmen. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr zu einer Asylbewerberunterkunft in Traunreut alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann die 30-Jährige dort erheblich verletzt, so die Polizei. Der 47-Jähriger ergriff zunächst die Flucht.

Derweil wurde die Frau, eine nigerianische Staatsangehörige, in ein nahes Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft ihrer Ärzte besteht derzeit keine Lebensgefahr.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Tatverdächtigen. Er konnte schließlich in der Nähe festgenommen werden.