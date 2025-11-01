Ausgerastet wegen Halloween: 68-Jährige geht mit Pfefferspray auf Teenager los
Naumburg - Eine wütende Frau löste am Freitagabend in Naumburg einen Polizeieinsatz aus.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Antje Hoppen entdeckte die 68-jährige Radfahrerin im Bereich des Naumburger Marktes drei Teenager.
Obwohl diese dort nur friedlich Halloween feierten und niemanden belästigten, regte der Anblick die Frau wohl derart auf, dass sie kurzerhand zu ihrem Tierabwehrspray griff und in die Richtung der Jugendlichen versprühte.
"Getroffen oder verletzt wurde niemand", erklärte die Polizeisprecherin.
Nach der Attacke wurde die Polizei alarmiert, welche kurz darauf eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufnahm. Gegen die 68-Jährige wird jetzt ermittelt.
