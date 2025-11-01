Ausgerastet wegen Halloween: 68-Jährige geht mit Pfefferspray auf Teenager los

Naumburg - Eine wütende Frau löste am Freitagabend in Naumburg einen Polizeieinsatz aus.

Die Polizei ermittelt gegen eine Naumburgerin. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Antje Hoppen entdeckte die 68-jährige Radfahrerin im Bereich des Naumburger Marktes drei Teenager.

Obwohl diese dort nur friedlich Halloween feierten und niemanden belästigten, regte der Anblick die Frau wohl derart auf, dass sie kurzerhand zu ihrem Tierabwehrspray griff und in die Richtung der Jugendlichen versprühte.

"Getroffen oder verletzt wurde niemand", erklärte die Polizeisprecherin.

