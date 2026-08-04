Ausrüstung wird nach tödlichem Tauchunfall im Bodensee untersucht

Überlingen - Nach dem tödlichen Tauchunfall am Bodensee sollen Sachverständige die Ausrüstung der Taucher genauer untersuchen.

Rund 80 Meter unter der Wasseroberfläche des Bodensees müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. (Archivbild) © Silas Stein/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wurden die Tauchgeräte von Ermittlern sichergestellt, um die Ursache für das Unglück herauszufinden.

Am Sonntag waren eine 46-Jährige und ein 64-Jähriger in Überlingen (Bodenseekreis) am Tauchen, als es offenbar einen Zwischenfall unter Wasser gab.

Polizeiangaben zufolge leiteten beide in einer Tiefe von rund 80 Metern einen sogenannten Notaufstieg ein.

Der Mann war demnach schon beim Auftauchen bewusstlos, die Frau verlor ihr Bewusstsein an Land. Die beiden waren alleine unterwegs.