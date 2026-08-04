Nach Schongau-Attacke: Zweites Mädchen aus Klinik entlassen

Schongau - Gut einen Monat nach der Messerattacke an einem Gymnasium in Schongau werden keine Verletzten mehr im Krankenhaus behandelt.

Zwei Mädchen wurden im Juli an der Schule in Schongau schwer verletzt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine 13-Jährige, die bei dem Angriff schwer verletzt worden war, sei inzwischen aus der Klinik entlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München auf Anfrage mit. Noch im Juli war ein gleichaltriges, ebenfalls schwer verletztes Mädchen aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Gegen den 16 Jahre alten mutmaßlichen Täter wird unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt, er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittler sehen Hinweise auf ein extremistisches Motiv - unter anderem wegen eines Schreibens, das vom Verdächtigen stammen könnte. Die Ermittlungen übernahm deshalb die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET).

Bei der Tat am 8. Juli hatten Mitschüler den Verletzten Erste Hilfe geleistet - und so wahrscheinlich einem der Mädchen das Leben gerettet. Der mutmaßliche Täter wurde von Lehrkräften und Polizeibeamten überwältigt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) stellte den Helfern später staatliche Anerkennung in Aussicht - "Rettungsmedaillen oder Ähnliches mehr", wie er dem Radiosender "Antenne Bayern" sagte.