Täuschend echt: Zoll stoppt 16 Tonnen gefälschte Energy-Drinks

Frankfurt am Main - Ein gewaltiger Schlag gegen Produktfälscher: Der Frankfurter Zoll hat eine riesige Lieferung täuschend echt aussehender Energy-Drink-Dosen aus dem Verkehr gezogen. Die Getränke sollten bekannte Marken imitieren und waren für den Verkauf im Ausland bestimmt.

Die 62.400 Energy-Drink-Dosen wurden zunächst sichergestellt und später vernichtet. © Hauptzollamt Frankfurt am Main

Wie das Hauptzollamt Frankfurt am Main mitteilt, entdeckten Beschäftigte des Zollamts Osthafen bereits am 19. Juli bei einer Lkw-Kontrolle insgesamt 62.400 Energy-Drink-Dosen.

Farben, Logos und sogar das Design der Dosen waren bekannten Marken nachempfunden.

Den Frachtpapieren zufolge stammten die Getränke aus Afghanistan und sollten in Frankreich verkauft werden.

Die betroffenen Markeninhaber wurden über den Fund informiert. Sie bestätigten den Verdacht auf Produktfälschungen und beantragten anschließend die Vernichtung der sichergestellten Ware.