Täuschend echt: Zoll stoppt 16 Tonnen gefälschte Energy-Drinks
Frankfurt am Main - Ein gewaltiger Schlag gegen Produktfälscher: Der Frankfurter Zoll hat eine riesige Lieferung täuschend echt aussehender Energy-Drink-Dosen aus dem Verkehr gezogen. Die Getränke sollten bekannte Marken imitieren und waren für den Verkauf im Ausland bestimmt.
Wie das Hauptzollamt Frankfurt am Main mitteilt, entdeckten Beschäftigte des Zollamts Osthafen bereits am 19. Juli bei einer Lkw-Kontrolle insgesamt 62.400 Energy-Drink-Dosen.
Farben, Logos und sogar das Design der Dosen waren bekannten Marken nachempfunden.
Den Frachtpapieren zufolge stammten die Getränke aus Afghanistan und sollten in Frankreich verkauft werden.
Die betroffenen Markeninhaber wurden über den Fund informiert. Sie bestätigten den Verdacht auf Produktfälschungen und beantragten anschließend die Vernichtung der sichergestellten Ware.
Christine Straß, Pressesprecherin des Hauptzollamts Frankfurt am Main, erklärt: "Die sichergestellte Sendung umfasste rund 15.000 Liter mit einem Gesamtgewicht von 16,3 Tonnen. Den möglichen Verkaufswert schätzt der Zoll auf knapp 100.000 Euro."
Titelfoto: Hauptzollamt Frankfurt am Main