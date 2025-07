Auto fährt Jungen an: Fahrer schimpft und ergreift die Flucht

Ein Junge auf einem Fahrrad wurde von einem Auto angefahren und verletzt. (Symbolbild) © 123rf/grazvydas

Wie die Polizei mitteilte, war der Junge mit seinem Fahrrad am Montag gegen 13.20 Uhr auf der Ansbacher Straße in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Weißenburger Straße überquerte er die Fahrbahn in Richtung Eibach ordnungsgemäß, so die Polizei.

Derweil fuhr ein noch unbekannter Autofahrer auf der Weißenburger Straße und wollte links in die Ansbacher Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer.

Der Elfjährige wurde zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Er musste später in einem Krankenhaus versorgt werden.

Der Autofahrer sei ausgestiegen, habe lautstark geschimpft und sei dann weggefahren, berichtete die Polizei. Es soll sich um einen älteren Mann mit kurzen grauen Haaren gehandelt haben, der einen silbernen Kleinwagen fuhr.