Auto gelangt in Gegenverkehr: Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

Einbeck - Am heutigen Sonntagnachmittag kam es auf der B3 bei Einbeck ( Landkreis Northeim ) zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Auf der B3 in Einbeck wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall tödlich verletzt. (Symbolbild) © 123RF/20er

Als eine 20 Jahre alte Frau mit ihrem Auto gegen 16 Uhr von Einbeck-Nord in Richtung Salzderhelden fuhr, kam sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein 53-jähriger Motorradfahrer kam ihr entgegen und krachte frontal in den Hyundai.

Der Biker verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch die Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht.

Die Polizeiinspektion Northeim schätzt den entstandenen Schaden auf circa 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurden Spezialkräfte der Polizei sowie ein Sachverständiger angefordert.

Beide Fahrzeuge wurden auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt. Ebenfalls wurde der Führerschein der 20-Jährigen sichergestellt.