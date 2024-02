Autobahn-Kontrollen bei Lastern und Bussen: Fast jedes Fahrzeug beanstandet!

Halle (Saale) - Die Polizei kontrolliert in dieser Woche besonders Lkw und Busse. An der A14 wurde ein Gefahrguttransporter gestoppt, dessen Fahrer kein festes Schuhwerk trug und auch gegen andere Regeln verstieß.

An der Tank- und Rastanlage Plötzetal an der A14 hielten die Polizisten einen Gefahrguttransporter an, dessen Fahrer den Angaben zufolge ohne festes Schuhwerk fuhr. Er hatte die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten, die Bremsen des Anhängers waren verschlissen. Der Mann durfte nicht weiterfahren und muss voraussichtlich ein Bußgeld zahlen.

In dieser Woche wird auf den Straßen in Sachsen-Anhalt verstärkt kontrolliert. Sachsen-Anhalts Polizei beteiligt sich an der internationalen Roadpol-Kontrollwoche "Truck & Bus". Bis Sonntag nehmen die Beamten besonders den gewerblichen Personen- und Güterverkehr in den Blick.