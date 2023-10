25.10.2023 15:51 2.979 Autofahrer entdeckt "dunkle Gestalt" in Hofeinfahrt, dann wird es lebensgefährlich

Am Dienstagabend hat ein noch unbekannter Täter in Gießen (Hessen) auf einen in einem Auto sitzenden Mann geschossen.

Von Angelo Cali

Gießen - Versuchter Mord in Mittelhessen? Davon geht derzeit die Polizei aus, nachdem ein Autofahrer am gestrigen Dienstagabend unvermittelt von einem Fremden angeschossen und dadurch schwer verletzt wurde. Zeugenaussagen sollen bei der Suche nach dem Täter helfen. Ein Rettungsteam nahm sich dem schwer verletzten 49-Jährigen an, während die Polizei umgehend die Ermittlungen übernahm. (Symbolfoto) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher Alles nahm seinen Anfang gegen 20.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der 49 Jahre alte Geschädigte sowie seine Beifahrerin noch im Wagen des Mannes, als sie gerade im Begriff waren, mit diesem in eine Hofeinfahrt in der Gießener Alicenstraße zu fahren. Hier bemerkte die Beifahrerin und Augenzeugin bereits, dass sich auf dem Hof bereits eine ihr unbekannte Person aufhielt, die von ihr umgehend aus dem Auto heraus angesprochen wurde. Doch anstatt zu antworten, näherte sich der Unbekannte dem Fahrzeug ohne weiteren Kommentar. Nur wenige Augenblicke später dann der gewaltige Knall, der von einem Schuss herrührte. Von diesem wurde der 49-Jährige ins Bein getroffen, was eine schwerwiegende Verletzung zur Folge hatte. Kurz darauf ergriff der Schütze die Flucht. Er wurde von der Augenzeugin wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

dunkler Teint, sehr schmale Statur und bei Tatausführung dunkel gekleidet Der 49-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus transportiert, wo man seinen Zustand stabilisieren konnte. Laut Polizeiangaben befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr. 49-Jährigem wird in Gießen unvermittelt ins Bein geschossen: Polizei sucht Zeugen Die Ordnungshüter, die derzeit wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermitteln, hoffen auf zielführende Zeugenhinweise bei der Suche nach dem Täter. Wer also am gestrigen Dienstagabend vor 20.20 Uhr verdächtige Vorgänge rund um die Alicenstraße oder gar den Moment während oder kurz nach der Schussabgabe beobachtet hat, ist dazu angehalten sich bei der Gießener Kripo zu melden. Die entsprechende Rufnummer lautet 0641/70066555.

Titelfoto: 123rf/Jörg Hüttenhölscher