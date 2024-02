Autofahrer fährt Feuerwehrmann absichtlich an, zeigt Stinkefinger und flüchtet: 17-Jähriger verletzt

Zülpich - In Zülpich (Kreis Euskirchen) haben sich am vergangenen Wochenende Szenen zugetragen, die man auch nicht alle Tage erlebt. Im Mittelpunkt stand dabei ein 61-jähriger Autofahrer, der sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten muss!

Der Feuerwehrmann (17) erlitt bei dem Vorfall Verletzungen. (Symbolbild) © 12rf/alphashooter

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag schilderte, fand am vergangenen Samstag ein Karnevalsumzug in Zülpich-Ülpenich statt, zu dem auch mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort waren, um den Verkehr entsprechend umzuleiten.



Gegen 14.12 Uhr am Mittag hielt sich ein 17-jähriger Feuerwehrmann gerade in der Moselstraße auf, als ihm ein Autofahrer in schnellem Tempo entgegenbrauste.

Umgehend gab der freiwillige Helfer dem Fahrer durch Handzeichen zu verstehen, dass er sein Fahrzeug abbremsen und nicht weiterfahren solle - darauf reagierte dieser jedoch alles andere als vernünftig.

So verringerte der Mann zunächst sein Tempo, um dann allerdings "sichtlich erbost" auf den Jugendlichen, der am Straßenstrand stand, zuzuhalten und gegen das Bein des 17-Jährigen zu fahren!

Obendrein zeigte der Verkehrs-Rowdy dem jungen Feuerwehrmann auch noch den Mittelfinger, ehe er mit aufheulendem Motor in unbekannte Richtung davonbrauste. Der 17-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.