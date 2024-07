Autofahrer flüchtet an der Grenze vor Polizei und schläft bei Kontrolle ein

Zittau - Die Leuchtschrift "Achtung, Polizeikontrolle" spielte für den Mann anscheinend keine allzu große Rolle: Am vorgestrigen Samstagmorgen hat ein Autofahrer (55) an der deutsch-polnischen Grenze in Zittau nicht nur die Polizei ignoriert, sondern ist während der Kontrolle dann auch noch weggepennt!