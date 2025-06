16.06.2025 17:43 Kollision mit Bus und Stromkasten: Biker stirbt im Krankenhaus

In Solingen ist ein Motorradfahrer am Montag an den Folgen eines Unfalls auf der Remscheider Straße verstorben. Er war gegen einen Stromkasten geprallt.

Von Jonas Reihl

Solingen - Bei einem Unfall in Solingen ist ein 25-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Alles in Kürze Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Solingen

Kollision mit Bus und Stromkasten auf Remscheider Straße

25-Jähriger verliert Kontrolle und prallt gegen Stromkasten

Schwerste Verletzungen führen zum Tod im Krankenhaus

Schwerste Verletzungen führen zum Tod im Krankenhaus

Polizei ermittelt Hintergründe, Straße bleibt gesperrt Mehr anzeigen Der Biker prallte nach dem Zusammenstoß mit dem Bus so heftig gegen den Stromkasten, dass dieser komplett zerstört wurde. © Gianni Gattus Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war der Biker am Montagmorgen gegen 10.45 Uhr auf der Remscheider Straße unterwegs. Als er den Linienbus eines 57-jährigen Fahrers auf Höhe der Meigener Straße überholen wollte, kam es aus bislang unklarer Ursache zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch der 25-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor und gegen einen Stromkasten prallte. Dabei habe er schwerste Verletzungen erlitten. Anschließend sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er am Nachmittag verstarb, berichtete die Polizei. Der Stromkasten wurde bei dem Crash vollständig zerstört und muss nun durch Mitarbeiter der Stadtwerke wieder instand gesetzt werden. Die Polizei ist vor Ort, um Spuren zu sichern und die genauen Hintergründe zu dem Unfall zu ermitteln. Die Remscheider Straße bleibt daher bis auf Weiteres voll gesperrt.

Titelfoto: Gianni Gattus