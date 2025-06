Familienstreit in Solingen eskaliert: SEK stürmt Wohnung und nimmt Bewaffnete fest

Um kurz nach 18 Uhr gelang es den Spezialeinsatzkräften, Zugriff in die Wohnung zu bekommen. © Gianni Gattus

Wie die Polizei berichtet, sei die Verdächtige vorläufig festgenommen und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Demnach war die Frau gegen 14.30 Uhr aus unklarer Ursache in einen Streit mit ihrem Gatten geraten. In der Folge habe sie sich bewaffnet und in ein Zimmer des Wohnhauses an der Straße "Am Walder Busch" in Solingen-Wald zurückgezogen.

Ihr Mann konnte das Gebäude zwischenzeitlich gemeinsam mit der Tochter des Paares verlassen. Beide blieben unverletzt.

Nachdem die Polizei zunächst erfolglos versucht hatte, mit der Bewaffneten in Kontakt zu treten, wurde das SEK des Landes Nordrhein-Westfalen alarmiert. Um kurz nach 18 Uhr gelang den Spezialeinsatzkräften schließlich der Zugriff.