Autofahrer hält neben Fußgängerin: Als er das Fenster herunterlässt, wird's eklig

Geilenkirchen - In Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) ist eine 42-jährige Fußgängerin von einem bislang unbekannten Autofahrer belästigt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen!

Als die Fußgängerin (42) erkannte, was der Autofahrer da in seinem Wagen trieb, forderte sie ihn sofort auf, zu verschwinden. (Symbolbild) © 123rf/petrunina

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, war die Frau am Montagabend gegen 18.55 Uhr zu Fuß von Leiffarth in Richtung Lindern unterwegs, als plötzlich ein graues Auto mit Stufenheck und Aachener Kennzeichen (AC) neben ihr stoppte.

Der Fahrer ließ das Beifahrerfenster herunter und sprach die 42-Jährige an, dabei musste die Fußgängerin allerdings beobachten, dass der Unbekannte den Reißverschluss seiner Hose geöffnet hatte und sich an seinem Geschlechtsteil manipulierte, wie der Sprecher schilderte.

Sofort forderte die Frau den Autofahrer auf, sich zu entfernen, woraufhin er mit seinem Wagen Richtung Leiffarth davonbrauste.

Die Polizei fahndet nach dem Mann und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise.