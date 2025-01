03.01.2025 15:34 Autofahrer kracht in Taxi: Polizei hat konkreten Verdacht, was schiefgelaufen ist

In Wuppertal hat sich am späten Donnerstagabend ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Die Polizei hat einen Verdacht, was der Grund dafür war.

Von Patrick Richter

Wuppertal - Bei einem Verkehrsunfall in Wuppertal sind am späten Donnerstagabend zwei Autos zum Totalschaden geworden. Die Polizei hatte nur wenig später den Grund für den Vorfall ausgemacht. An dieser Kreuzung in der Wuppertaler Südstadt waren die Fahrer des Ford Kombis und eines Audi-Taxis zusammengestoßen. © Florian Schmidt Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatte der 26-jährige Fahrer eines Ford Kombi gegen 22.35 Uhr die Adersstraße in der Wuppertaler Südstadt befahren. Auf Höhe der Vereinsstraße kreuzte ihn von rechts, und damit vorfahrtsberechtigt, ein 62-Jähriger in einem Taxi der Marke Audi. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem in der Folge auch ein Verkehrsschild in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr musste es mit schwerem Gerät anschließend demontieren. Polizeimeldungen Mutter und Kind sitzen in parkendem Auto, kurz darauf folgt gewaltiger Schreck Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Unglücklicherweise für den 26-Jährigen stellte sich anschließend jedoch heraus, dass die Polizei bei ihm einen Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum hatte. Aus diesem Grund wurde dem mutmaßlichen Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss er mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Fünfstelliger Sachschaden: Polizei prüft möglichen Drogenrausch des Unfallfahrers Durch den Unfall musste auch die Feuerwehr aktiv werden und ein demoliertes Straßenschild demontieren. © Florian Schmidt Sowohl der Ford Kombi des Unfallfahrers als auch das Taxi waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Beide mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden liegt laut ersten Erkenntnissen der Beamten bei etwa 47.000 Euro.

