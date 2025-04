Autofahrer rammt Motorrad und lässt schwer verletzten Biker einfach liegen

Nach einem Unfall auf der A70 in Unterfranken brachte der Rettungsdienst einen schwer verletzten Motorradfahrer (56) in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Samstagabend nahe der Gemeinde Gochsheim im Landkreis Schweinfurt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntag mitteilte.

Demnach war ein 56 Jahre alter Mann gegen 21 Uhr mit einem Motorrad auf der Autobahn in Richtung Bayreuth unterwegs, er fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Dabei wurde seine Maschine von einem Auto erfasst.

Der Biker "geriet hierdurch ins Schlingern, stürzte mit seinem Motorrad und kam erst nach rund 100 Metern im Grünstreifen zum Liegen", berichtete ein Sprecher.

Das an der Front beschädigte Auto hielt nicht an. Der Fahrer floh vom Unfallort, ohne sich um den schwer verletzten 56-Jährigen zu kümmern. Zeugen sahen, wie der Wagen an der Anschlussstelle Schonungen von der A70 abfuhr.