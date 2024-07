Autofahrer soll sich Kontrolle unterziehen: Mann rastet aus, verletzt Beamte

Singen - Ein aggressiver und alkoholisierter Mann hat in Singen (Kreis Konstanz) mehrere Beamte verletzt.

Mehrere Beamte wurden bei einem Einsatz verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der 30 Jahre alte Autofahrer wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr von Beamten des Singener Polizeireviers an einer Tankstelle in der Steißlinger Straße zur Kontrolle gebeten.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, hatte der Mann, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von über 0,8 Promille ergab, offenbar wenig Verständnis hierfür und verhielt sich den Beamten gegenüber zugleich unkooperativ sowie auch angriffsfreudig.

Noch während der Überprüfung machte sich der 30-Jährige plötzlich zu Fuß aus dem Staub, konnte jedoch kurze Zeit später eingeholt und in Gewahrsam genommen werden.

Im Zuge dessen riss er eine junge Beamtin zu Boden und setzte sich so massiv zur Wehr, dass zwei weitere Beamte leichte Verletzungen davontrugen.

Beim anschließenden Transport zum Polizeirevier bekamen die Ordnungshüter so einiges an Beleidigungen zu hören und mussten sich vor wiederholten versuchten Spuck-Attacken in Acht nehmen.