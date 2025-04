Automaten-Einbruch im Vogtland: Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Ein Retouren-Automat in Plauen war das Ziel von unbekannten Dieben. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Von Stella Kreuzer

Plauen - Was für eine böse Überraschung! Der Inhalt eines Retouren-Automaten an der Hammerstraße 94 in Plauen (Vogtland) war in den vergangenen Tagen das Ziel von unbekannten Langfingern. Der Einbruchschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Am "Secret Packs"-Automaten an der Hammerstraße 94 in Plauen wurde eingebrochen. © Secret Packs Sachsen "Gegen 14 Uhr rief uns eine Kundin an. Unser Automat in Plauen wurde aufgebrochen", sagt Betreiberin Stefanie Schink (36). Der Einbruch muss sich zwischen Sonntagabend und dem frühen Dienstagnachmittag ereignet haben. "Wir waren am vergangenen Sonntag um 18.30 Uhr noch zum Auffüllen in Plauen", so Stefanie Schink weiter. Insgesamt acht Fächer des Automaten seien beschädigt, davon sieben komplett zerstört. "Wir haben zum Glück eine gute Automatenversicherung, aber trotzdem einen Umsatzeinbruch." Die Polizeidirektion Zwickau schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro. Der Entwendungsschaden liege im zweistelligen Euro-Bereich. Der Automat, der seit November 2024 in Plauen steht, sei aber weiter in Betrieb.

Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro. © Secret Packs Sachsen

Weitere Automaten in Meerane und Reichenbach