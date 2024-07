Autos beschädigt und Radarsensoren geklaut: Über 8000 Euro Schaden

Zwickau - Bisher noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Dienstag auf zwei Autos in Zwickau abgesehen.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu beiden Vorfällen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, machten sich die Unbekannten an einem Audi zu schaffen, den der Fahrer am Montagabend in der Altenburger Straße auf Höhe der Schneppendorfer Straße abgestellt hatte.

Als der Fahrer am Dienstagmorgen zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Blenden beider Nebelscheinwerfer samt elektronischem Abstandssensor beschädigt wurden.

Die Reparatur des Schadens wird mit rund 4000 Euro beziffert.

Nur knapp einen Kilometer weiter hatten es die Täter auf einen VW abgesehen, der in der Leipziger Straße auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt war.

Von dem Auto klauten die Diebe im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag mehrere Radarsensoren im Wert von etwa 4000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.