Baby schwer verletzt: Freund der Mutter in U-Haft

Eine Mutter fand ihr Baby verletzt und alleine in der Wohnung. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie die Polizei in Oberfranken mitteilte, ließ die 28-jährige Mutter am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ihren Säugling für kurze Zeit in der Obhut des 31-Jährigen in ihrer Wohnung.

Als sie zurückkehrte, stellte sie Verletzungen an Gesicht und Kopf des Kindes fest. Der Mann war indes verschwunden und hatte das Baby in der Wohnung alleine zurückgelassen.

Polizeikräfte aus Oberfranken und Unterfranken fahndeten intensiv nach dem Mann. Am Mittwochnachmittag konnte er schließlich in Bad Kissingen festgenommen werden.

Er wurde am Donnerstag einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl erließ.

Inzwischen sitzt der 31-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt ein. Es wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener ermittelt.