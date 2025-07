41-Jähriger würgt junge Frau am Hals und klaut ihr Handy

Bad Salzungen - Eine junge Frau ist am Freitag in Bad Salzungen (Wartburgkreis) von einem Mann körperlich angegriffen und anschließend beklaut worden.

Die Polizei war nach dem tätlichen Angriff von einer jungen Frau angesprochen worden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war eine Streife von der 25-Jährigen angesprochen.

Gegenüber den Beamten sagte die Dame, dass sie ein paar Stunden zuvor in ihrer Wohnung in der Fritz-Wagner-Straße nach einem Streit von einem ihr bekannten Mann am Hals gewürgt worden sei. Laut Polizeiangaben erlitt die Frau Würgemale am Hals und Schürfwunden am Arm und Handgelenk.

Der 41-Jährige habe danach die Wohnung der jungen Frau verlassen und sei nach rund 2,5 Stunden wieder zurückkehrt. Diesmal verlangte der Täter das Smartphone der 25-Jährigen. Als die Dame ihm ihr Handy jedoch nicht geben wollte, entriss er ihr es gewaltsam aus den Händen und machte sich danach aus dem Staub.