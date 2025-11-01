Er soll einen Bekannten mit Stein und Messer attackiert haben: Mann stellt sich selbst bei Polizei
Von Nicole Schippers
Bad Sooden-Allendorf - Aufatmen im Werra-Meißner-Kreis: Ein flüchtiger Verdächtiger hat sich bei der Polizei gestellt!
Der 40 Jahre alte Mann steht im Verdacht, am 23. Oktober dieses Jahres in Bad Sooden-Allendorf einen 21 Jahre alten Bekannten zunächst körperlich und später mit einem faustgroßen Stein sowie einem Messer brutal angegriffen und verletzt zu haben, wie die Beamten in Eschwege mitteilten.
Seither war der Aufenthalt des Mannes unbekannt.
Seit Freitag war dementsprechend öffentlich nach dem zu diesem Zeitpunkt Flüchtigen gefahndet worden. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und gefährlicher Körperverletzung.
