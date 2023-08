04.08.2023 15:40 Blutiger Streit an Tankstelle mit einem Toten (†27) und einem Schwerverletzten

An der Tankstelle in Nordhessen war es zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf ein 38-Jähriger auf seine Kontrahenten eingestochen haben soll.

Von Marc Thomé

Bad Wildungen - Bei einer Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Nordhessen hat es am Abend des gestrigen Donnerstags einen Toten und einen Schwerverletzten gegeben. An der Tankstelle in Bad Wildungen war es gegen 22 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen, in deren Verlauf ein 38-Jähriger ein Messer gezogen und auf seine Kontrahenten losgegangen sein soll. Wie der zuständige Hauptkommissar am Freitag berichtete, habe die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen können. Gesucht werden demnach weitere Zeugen der Tat. Laut dem Kommissar war gegen 22.40 Uhr bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass es an der Tankstelle in der Giflitzer Straße zu einem Streit gekommen sei, bei dem mehrere Personen Stichverletzungen erlitten hätten. Mehrere Streifenwagen trafen kurz darauf an der Tankstelle ein und fanden dort drei verletzte Männer vor, darunter zwei mit schweren Stichverletzungen. Bei diesen leistete die Polizei bis zum Eintreffen der Rettungswagen Erste Hilfe. Allerdings war einer der beiden, ein 27-jähriger Mann, so schwer verletzt, dass er trotz "intensiver Maßnahmen" des Notarztes verstarb. Der andere, 28 Jahre alte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem dritten Verletzten soll es sich laut dem Hauptkommissar um den Tatverdächtigen handeln. Der 38-Jährige wurde nach der ärztlichen Versorgung festgenommen. Noch am heutigen Freitag soll entschieden werden, ob gegen den 38-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl gestellt wird. Die Ermittlungen ergaben bislang, dass es auf dem Gelände der Tankstelle aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen mehreren Männern - die genaue Zahl ist noch nicht bekannt - gekommen sei, in dessen Verlauf der 38-Jährige schließlich mit einem messerähnlichen Gegenstand" auf seine beiden Opfer eingestochen haben soll. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bereits sichergestellt werden. Zurzeit befindet sich der Tatverdächtige noch in polizeilichem Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Kassel prüfe gerade, ob ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gestellt wird. Eine Entscheidung soll demnach am heutigen Freitag fallen. Noch völlig unklar sind die Hintergründe der Tat. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen - insbesondere nach jenen, die sich gegen 22 Uhr auf dem Tankstellengelände oder in dessen Nähe aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei in Korbach unter der Telefonnummer 05631/9710 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

