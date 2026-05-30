Bagger bleibt an Brücke hängen: Schaden in Millionenhöhe, Zugverkehr betroffen

Sömmerda - Schwerer Baggerunfall am Freitag in Sömmerda. Die Folge waren größere Verkehrsbehinderungen.

Der Bagger hat vermutlich einen sehr hohen Schaden an der Brücke verursacht. (Symbolfoto) © 123RF/jozzeppe

Wie die Polizei mitteilte, war ein junger Lkw-Fahrer in der Kölledaer Straße in Richtung Frohndorfer Straße unterwegs. Auf dem Anhänger hatte der 29-Jährige einen Bagger geladen.

Auf Höhe der dortigen Bahnunterführung war die Baumaschine an der Brücke hängengeblieben und vom Anhänger gerutscht.

Während an dem Fahrzeuggespann ein Schaden von etwa 150.000 die Folge waren, sah es bei der Brücke noch deutlich heftiger aus. Dort wird der entstandene Schaden nach ersten Schätzungen auf rund eine Million Euro beziffert.

Die Statik des Bauwerks wurde anschließend von zwei Gutachtern unter die Lupe genommen. Bis in den späten Nachmittag hinein kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bahn- und Straßenverkehr.