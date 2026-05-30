Polizist bei Einsatz in Berlin verletzt: Verdächtiger flieht, dann fällt ein Schuss

Berlin - Nach einer Verfolgungsfahrt von Haselhorst bis nach Pankow ist ein Beamter verletzt worden. Ein Polizist zog seine Dienstwaffe, der flüchtende Fahrer fuhr einen der Polizisten an.

Mit diesem VW Polo lieferten sich ein unbekannter Mann und sein Beifahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. © Thomas Peise

Nach Angaben der Polizei wollten Einsatzkräfte in Haselhorst ein verdächtiges Auto kontrollieren. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete.

Die Verfolgung führte bis nach Pankow. Dort soll ein Polizist mit gesicherter Dienstwaffe an das Auto herangetreten sein. Der Fahrer habe nicht angehalten und stattdessen zunächst zwei parkende Autos sowie einen der Beamten angefahren.

Im weiteren Verlauf schoss ein Beamter. Der Fahrer floh anschließend vom Unfallort. Sein Beifahrer konnte vor Ort festgenommen werden.