Streit mit Messern in Linienbus eskaliert: Zeugin springt aus Angst aus dem Fenster

Halle (Saale) - Am Freitagabend eskalierte ein Streit in einem Hallenser Linienbus.

Im Zuge der Auseinandersetzung wurden drei Personen verletzt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie Polizeisprecher Michael Ripke mitteilte, gerieten ein 31-Jähriger und ein 24-Jähriger gegen 19.45 Uhr im Bus in der Richard-Paulick-Straße in eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei wurden auch Messer eingesetzt.

Eine unbeteiligte Insassin nahm die Situation als derart bedrohlich wahr, dass sie aus Angst die Fensterscheibe des Fahrzeugs zerschlug und nach draußen kletterte. Dabei zog sie sich eine leichte Schnittverletzung an der Hand zu.

Nachdem sich auch die Prügelei ins Freie vor den Bus verlagert hatte und eine Glasflasche als Waffe verwendet worden war, traf die Polizei vor Ort ein und stellte die beiden Männer.

"Der 31-Jährige wies leichte Schnittverletzungen auf, die eine ambulante Behandlung in einer Klinik erforderten", so Ripke. "Der 24-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, die vor Ort versorgt wurde."