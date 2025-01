Älteres Ehepaar im eigenen Haus von mehreren Tätern bedroht und ausgeraubt

Battenberg - Am frühen Abend des gestrigen Montags wurde im nordhessischen Battenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ein älteres Ehepaar von mehreren Tätern in seiner Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt.

Dann flüchteten die Männer mit einer Bargeldsumme in noch unbekannter Höhe. Das Ehepaar erlitt einen Schock.

Demnach hatten mehrere Täter gegen 19 Uhr an der Tür des Einfamilienhauses im Battenberger Stadtteil Frohnhausen geklingelt.

Ein Sprecher der Polizei schilderte noch in der Nacht das Gesehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen und bat um Hinweise möglicher Zeugen .

Wie viele Täter an dem Raubüberfall beteiligt waren, konnten die beiden Geschädigtem nicht genau sagen. Alle seien zwischen 20 und 30 Jahre alt sowie dunkel gekleidet und maskiert gewesen.

Mögliche Zeugen, die am Montagabend zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Kassel unter der Rufnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.