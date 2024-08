Arbeiter machen grausigen Fund: Mann liegt nach Kirmes-Besuch leblos unter Brücke

Düren - In Düren haben Bauarbeiter einen traurigen Fund gemacht: Nahe einer Kirmes entdeckten die Zeugen einen leblosen 45-Jährigen, der wenig später verstarb. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Der 45-Jährige hatte die Annakirmes in Düren besucht, bevor er in einen Streit mit zwei Männern geraten sein soll. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch schilderte, hatte der 45-Jährige am Freitag (3. August) die Dürener Annakirmes besucht und das Gelände nach bisherigem Kenntnisstand gegen 1.45 Uhr wieder verlassen.

An der nahe gelegenen Ecke Rurstraße/Büngelerstraße soll es dann kurz darauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Dürener und zwei bislang unbekannten Männern gekommen sein.

Im Anschluss wandte sich der 45-Jährige erst an Sicherheitsmitarbeiter der Annakirmes, ehe er sich aktuellen Erkenntnissen zufolge in einen abgesperrten Baustellenbereich in der Nähe unterhalb der Rurbrücke begab, wo er schließlich kollabiert sei.

Arbeiter fanden den 45-Jährigen dort am nächsten Tag leblos vor und alarmierten umgehend den Rettungsdienst, der den Mann in eine Klinik brachte. Dort konnte man jedoch nichts mehr für ihn tun - der Dürener verstarb noch am selben Abend.