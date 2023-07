Baum stürzt auf Radfahrer: Feuerwehr muss schwer verletzten Mann befreien

Bad Salzungen - Ein Baum ist am Montagabend in Bad Salzungen (Wartburgkreis) auf einen Radfahrer gefallen. Der Mann wurde schwer verletzt.

Der Mann wurde samt Fahrrad unter dem Baum begraben. Die Feuerwehr befreite den Radler, der schwer verletzt wurde. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Radfahrer auf der Rhönstraße unterwegs, als es plötzlich knirschte und knarrte.

Just in dem Moment als der 60-Jährige an einem Baum vorbeifuhr, brach dieser ab und fiel zu Boden. Den Angaben nach begrub die Baumkrone den Mann samt Fahrrad.

Wie die Beamten weiter mitteilten, wurde der Radler eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.