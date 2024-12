Zwei Tage vor Silvester! Erste Einsätze wegen Feuerwerk

München - Feuerwerk in einem Linienbus, Diebstahl und ein Brand auf dem Spielplatz: Schon vor Silvester müssen Polizei und Feuerwehr in Bayern zu Einsätzen im Zusammenhang mit Feuerwerk ausrücken.

Auf einem Spielplatz in München gerieten am Samstagabend zwei Sitzbänke in Brand. Nach Polizeiangaben beobachteten Zeugen kurz zuvor eine Gruppe Kinder, die dort Böller zündete. Neben den Bänken seien auch Bäume und Gebüsch durch die hohen Flammen beschädigt worden.

In Augsburg etwa warfen zunächst unbekannte Täter am Samstagabend an einer Haltestelle einen Feuerwerkskörper in einen Linienbus. Der Busfahrer habe zwar einen lauten Knall gehört, sei aber zunächst weitergefahren, schilderte die Polizei. Einige Haltestellen später habe er festgestellt, dass durch das Feuerwerk die Scheiben beschädigt wurden. Verletzte wurden zunächst nicht bekannt.

Beim Verkauf von Feuerwerk in Schwaben kam es zu tumultartigen Szenen. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Zum Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk war der Andrang vielerorts groß, so auch in Lindau am Bodensee. In einem dortigen Verbrauchermarkt warf ein Mitarbeiter laut Polizei Feuerwerkskörper in die Menge, damit auch die hinteren Reihen nicht leer ausgehen würden.

Dabei traf eine Feuerwerksbatterie einen Kunden an der Lippe, die Wunde musste laut Polizei mit mehreren Stichen im Krankenhaus genäht werden. Gegen den Mitarbeiter laufen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ebenfalls in Lindau schlugen zwei Männer in einem Laden im Streit um Feuerwerkskörper aufeinander ein.

In Weiden in der Oberpfalz klauten unbekannte Diebe in der Nacht zum Samstag Feuerwerk im Wert von rund 15.000 Euro. Die Täter brachen demnach einen Container auf dem Gelände eines Unternehmens auf und flüchteten dann unerkannt mit der darin gelagerten explosiven Beute. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Bei Kontrollen in der tschechischen Grenzregion fand die Polizei am Samstag in mehreren Fällen verbotenes Feuerwerk. An einer Raststätte an der A9 im oberfränkischen Kreis Hof etwa stellten Beamte 215 verbotene Böller und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicher, die im Auto eines 20-Jährigen versteckt waren.

Auch an den Grenzübergängen in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) und Mähring (Landkreis Tirschenreuth) stellten die Beamten Anzeige gegen insgesamt sieben junge Männer, die verbotene Pyrotechnik bei sich hatten.