Beamte stoppen Auto an polnischer Grenze: Was sie im Kofferraum finden, ist explosiv
Zittau - Beamte der Bundespolizei haben bei einer Grenzkontrolle in Zittau (Landkreis Görlitz) am Mittwochabend ein Auto mit explosiver Ladung gestoppt.
Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten sie gegen 22.30 Uhr einen aus Polen kommenden Autofahrer an der Grenzkontrollstelle der Friedensstraße.
Als die Beamten einen Blick in den Kofferraum des 33-jährigen Tschechen warfen, staunten sie nicht schlecht. Darin fanden sie einen Plastikbehälter mit einem schwarzen Granulat.
Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um 837 Gramm Schwarzpulver, das nach Angaben des Mannes zu einer Schusswaffe gehörte, die die tschechische Polizei eingezogen hatte.
Weshalb der Mann diese Menge an Explosivstoff in seinem Auto hatte, ist bislang unklar. Die Beamten kassierten das Schwarzpulver ein und schrieben eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa / Bundespolizeiinspektion Ebersbach