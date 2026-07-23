SEK stürmt Wohnung in Zwickau: Großeinsatz wegen 13-Jährigem
Zwickau - Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Zwickau! In der Nicolaistraße stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Wohnung.
Hintergrund waren laut Polizeisprecher Sebastian Schmidt Hinweise darauf, dass eine minderjährige Person möglicherweise eine schwere Straftat verüben könnte.
Die Polizei traf den 13-Jährigen in der Wohnung an.
"Für die Bevölkerung lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung vor", so Schmidt weiter.
Nach Angaben des Landeskriminalamts werden keine weiteren Informationen zu dem Fall herausgegeben, da es sich um einen Minderjährigen handelt.
An dem Einsatz waren Beamte der Polizeidirektion Zwickau, der Bereitschaftspolizei und des LKA beteiligt.
Erstmeldung: 23. Juli, 8.46 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.56 Uhr
Titelfoto: Ralph Köhler