SEK stürmt Wohnung in Zwickau: Großeinsatz wegen 13-Jährigem

Zwickau - Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Zwickau ! In der Nicolaistraße stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Wohnung.

Auch Spürhunde waren im Einsatz. © André März

Hintergrund waren laut Polizeisprecher Sebastian Schmidt Hinweise darauf, dass eine minderjährige Person möglicherweise eine schwere Straftat verüben könnte.

Die Polizei traf den 13-Jährigen in der Wohnung an.

"Für die Bevölkerung lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung vor", so Schmidt weiter.