Geiselnahme in Bankfiliale! Mensch lebensgefährlich verletzt, Polizei im Großeinsatz

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In der Stromerstraße in Regensburg läuft wegen einer Geiselnahme in einer Bankfiliale ein Großeinsatz der Polizei.

Von Benedikt Zinsmeister

Regensburg - Ein Mensch ist bei einem Überfall auf eine Bankfiliale im Regensburger Westen am Donnerstag lebensbedrohlich verletzt worden.

Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz.
Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz.  © Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Stromerstraße vor Ort. Das Polizeipräsidium Oberpfalz bat Anwohner und Verkehrsteilnehmer, den Bereich zu meiden.

Der mutmaßlich männliche Täter ist nach Polizeiangaben wohl mit einem Messer bewaffnet.

Einsatzkräfte hatten Blickkontakt zu dem lebensbedrohlich verletzten Opfer. Ob es sich noch im Einflussbereich des Geiselnehmers befindet oder bereits versorgt werden konnte, war zunächst unklar.

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Die Einsatzkräfte vermuten, dass sich noch weitere Menschen in dem Gebäude befinden. Noch seien keine Einsatzkräfte in die Bank vorgedrungen.

Spezialkräfte sind vor Ort.
Spezialkräfte sind vor Ort.  © Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Spezialkräfte und ein Hubschrauber, wurde alarmiert. Über das Motiv des Täters ist bislang nichts bekannt. Forderungen seien laut einer Polizeisprecherin noch keine eingegangen.

TAG24 berichtet an dieser Stelle weiter, sobald neue Details veröffentlicht werden.

Titelfoto: Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

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