Häftling bedrohte Vollzugsbeamten: Großeinsatz in der JVA Aschaffenburg beendet

Aschaffenburg - Großeinsatz der Polizei! Innerhalb der Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg gab es am Montagmorgen eine Bedrohungslage.

In der JVA Aschaffenburg im Stadtteil Strietwald soll ein Häftling einen Justizbeamten bedroht haben. © Ralf Hettler/dpa

Wie die Polizei Unterfranken mitteilte, soll ein Häftling einen Justizbeamten der Anstalt bedroht haben.

In der Folge rückten zahlreiche Einsatzkräfte an.

Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz, der über dem Gebiet Strietwald kreiste, um die Lage aus der Luft zu kontrollieren.

Der betroffene Insasse konnte im weiteren Verlauf räumlich isoliert werden.

Mittlerweile konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.