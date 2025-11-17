Häftling bedrohte Vollzugsbeamten: Großeinsatz in der JVA Aschaffenburg beendet
Aschaffenburg - Großeinsatz der Polizei! Innerhalb der Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg gab es am Montagmorgen eine Bedrohungslage.
Wie die Polizei Unterfranken mitteilte, soll ein Häftling einen Justizbeamten der Anstalt bedroht haben.
In der Folge rückten zahlreiche Einsatzkräfte an.
Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz, der über dem Gebiet Strietwald kreiste, um die Lage aus der Luft zu kontrollieren.
Der betroffene Insasse konnte im weiteren Verlauf räumlich isoliert werden.
Mittlerweile konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.
Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Zudem bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen außerhalb der JVA. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar.
Erstmeldung vom 17. November, 12.12 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.27 Uhr.
Titelfoto: Ralf Hettler/dpa