Zugedröhnter 14-Jähriger flieht vor der Polizei: Streifenwagen überrollt Kleinrad

Mügeln - Ein 14-Jähriger lieferte sich am Sonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei .

Die Polizei stoppte einen 14-Jährigen in Mügeln. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag wollte eine Streife gegen 11.20 Uhr den 14-Jährigen auf einer Supermoto kontrollieren.

"Der Junge missachtete das Anhaltesignal und flüchtete vor den Beamten", so Freitag. "Während der anschließenden Verfolgungsfahrt kam der Supermoto-Fahrer während eines Abbiegevorgangs, mutmaßlich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit, zu Fall und verletzte sich dabei leicht."

Dem 37-jährigen Polizisten am Steuer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, woraufhin der Streifenwagen das auf der Straße liegende Kleinkraftrad überrollte. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Wie sich herausstellte, hatte der 14-Jährige vor seiner Irrfahrt Cannabis geraucht und besaß darüber hinaus keine Fahrerlaubnis.