Zwei Skodas brennen völlig aus: War es Brandstiftung?

Kassel - Zwei geparkte Skodas wurden ein Raub der Flammen: Die Polizei in Kassel schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 45.000 Euro, die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

In der Herkulesstraße in Kassel brannten am Samstagabend zwei Autos komplett aus, die Kriminalpolizei sucht Zeugen! © Polizeipräsidium Nordhessen

Passanten entdeckten die beiden lichterloh brennenden Autos am zurückliegenden Samstagabend in der Herkulesstraße in Kassel, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Montag mitteilte.

Demnach brannten ein Skoda Octavia und ein direkt daneben abgestellter Skoda Karoq.

Nach der Alarmierung gegen 19.30 Uhr waren rasch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort und bekämpften die Flammen, beide Wagen brannten dennoch vollständig aus.

Der entstandene Sachschaden werde auf circa 45.000 Euro geschätzt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlung spreche alles dafür, dass die beiden Skodas vorsätzlich in Brand gesteckt wurden, erklärte eine Sprecherin.