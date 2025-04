06.04.2025 22:13 2.394 Bedrohungslage in Duisburg: Schulen bleiben morgen geschlossen

Duisburg - Wegen einer Bedrohungslage in Duisburg bleiben alle Sekundar- und Gesamtschulen in der Stadt am Montag geschlossen. Aufgrund einer Bedrohungslage bleiben viele Schulen in Duisburg am Montag geschlossen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Dies teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Duisburg der dpa am Abend mit. Weitere Details zu der Bedrohungslage nannte der Sprecher nicht. Unklar war zunächst auch, wie viele Schulen in der Ruhr-Metropole betroffen insgesamt betroffen sind. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Ermittler berichtete, sollen es mindestens 13 Schulen sein. Gymnasien seien dabei nicht betroffen, lediglich Gesamt- und Sekundarschulen. Diese drastische Maßnahme resultiere laut Bild dabei aus mehreren Droh-Mails, die zwischen Freitag und Sonntag bei den Behörden eingegangen sein soll. Darin sei von bisher unbekannten Personen eine blutige "Säuberung" in den Duisburger Bildungseinrichtungen angekündigt worden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa